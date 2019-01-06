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Самолет с 59 пассажирами выкатился за пределы полосы в аэропорту Львов

  • 6.01.2019, 16:42
Фото: Міжнародний аеропорт "Львів" / Facebook

Аэропорт возобновит работу в ближайшее время.

6 января в международном аэропорту Львов самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в Facebook.

Отмечается, что за пределы полосы выкатился лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI, который должен был выполнить рейс в Стамбул. При развороте на полосе лайнер частично съехал с твердого покрытия.

На борту самолета находилось 59 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Аэропорт возобновит работу в ближайшее время.


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