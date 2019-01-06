США поставили Турции два условия, при которых они выведут свои войска из Сирии 6.01.2019, 17:15

Болтон требует гарантий от Турции для полного вывода войск США из Сирии.

США не выведут свои войска из Сирии до тех пор, пока власти Турции не дадут гарантий того, что они не будут нападать на находящихся там курдов. Об этом в воскресенье, 6 января, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Израиль, передает DW.

Среди условий вывода американских войск он также назвал окончательное уничтожение группировки "Исламское государство" (ИГ). На 7 января у Болтона запланирован визит в Турцию.

WSJ: Турция попросила поддержки у США

Турция попросила США оказать ей существенную военную поддержку с тем, чтобы Анкара смогла взять на себя основную роль в борьбе с ИГ в Сирии, сообщила 4 января газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленный источник в Соединенных Штатах. Речь идет о поддержке в авиации, транспорте и логистике.

Запрос Турции настолько обширен, то если Вашингтон решит его полностью выполнить, то он только расширит свое военное присутствие в Сирии, а не сократит его, сказал собеседник WSJ.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии 4 декабря 2018 года, заявив затем, что он будет осуществляться постепенно.