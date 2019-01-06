Капитан минского «Динамо»: Ребята-легионеры раньше всех приезжают на тренировку 6.01.2019, 17:23

Александр Павлович

Александр Павлович рассказал, кто из столичных хоккеистов раньше приходит на тренировки.

Травмированный капитан минского "Динамо" нападающий Александр Павлович пришел в эфир "Динамо шоу" и рассказал, кто из столичных хоккеистов раньше приходит на тренировки, передает pressball.by.

- Кто раньше всех приезжает на тренировку?

- Думаю, это ребята-легионеры. Я не вижу, потому что не первый приезжаю. Я захожу и проверяю, все на месте или нет. Шутка. У легионеров немножко другой менталитет: они привыкли тренироваться в 6-7 утра у себя на родине, поэтому им не спится. Они приезжают пораньше, клюшки [мотают. — Прим. неразборчиво.], многие без семей.