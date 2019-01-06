Глава МИД Германии призвал РФ «разоружиться» в рамках ДРСМД 6.01.2019, 17:30

Хайко Маас

Хайко Маас призвал Кремль выполнить требования США по вопросу о соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Кремль выполнить требования США по вопросу о соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, "ключ к сохранению ДРСМД – в Москве". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает newsader.com.

Министр подчеркнул, что российская сторона "нарушила договор, разработав и поставив на вооружение запрещенную крылатую ракету" наземного базирования. В связи с этим глава МИД призвал Россию "разоружиться".

В октябре он назвал отказ от ДРСМД провалом "одного из самых больших достижений политики разоружения". В то же время он признал, что наличие Договора не гарантирует безопасность. В качестве примера он привел размещенные в Калининграде ракеты, способные достичь "многих стран Евросоюза".

В декабре госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул Москве ультиматум. Согласно требованиям Вашингтона, она должна вернуться к исполнению ДРСМД в течение 60 дней. В противном случае США выйдут из ДРСМД. Российские власти назвали неприемлемым ультиматум США.

Страны НАТО согласились с претензиями США к России и высказали беспокойство ракетой 9M729, которая, по данным Североатлантического союза, нарушает условие ДРСМД, который запрещает производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров.