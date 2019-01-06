Марцин Войцеховский: Белорусы получают почти половину всех виз, выданных странами ЕС 6.01.2019, 17:56

Только Польша ежегодно выдает около 400 тысяч шенгенских виз для граждан Беларуси.

Визы за покупками в Польшу отменили, но это не проблема. Со 2 января польские дипломатические площадки приостановили выдачу самой народной визы. В Министерстве иностранных дел Польши говорят, что изменения носят технический характер и никоим образом не отразятся на количестве разрешений на поездки на Запад. Варшава заинтересована в том, чтобы впредь оставаться максимально открытой для белорусов, говорят польские дипломаты. Что еще приготовили для белорусов в Польше?

Начало нового года принесло новости для тех, кто любит ходить по магазинам за западной границей. Польша отменила самую любимую среди белорусов визу – на закупы. Польские власти убеждают, что постановление имеет технический характер и нет оснований паниковать.

«Польша ежегодно выдает около 400 тысяч шенгенских виз для граждан Беларуси. Это самая большая цифра из всех европейских стран. Это почти половина всех виз Европейского союза, которые получают белорусы», – говорит «Белсату» советник посольства Польши в Беларуси Марцин Войцеховский.

Собеседник отмечает: официальная Варшава стремится и в дальнейшем сохранить эту тенденцию, чтобы Польша оставалась максимально открытой для нас всех. Изменения вызваны необходимостью согласовывать визовые правила Варшавы с правилами других европейских стран. Если раньше достаточно было задекларировать желание поехать за покупками, то сейчас появились новые требования.

Министерство иностранных дел Польши ответило на наш запрос:

«Граждане Беларуси будут по-прежнему иметь возможность получать краткосрочные визы типа С. Граждане Беларуси даже не почувствуют изменений при получении виз. В соответствии с единым списком документов, нововведением будет резервация гостиницы в Польше или аренда помещения на весь срок пребывания».

Вместе с отменой виз за покупками Варшава с 1 января изменила также правила выдачи рабочих виз в сторону еще большей либерализации. Польские работодатели теперь могут на девять месяцев приглашать иностранцев на сезонные работы, например, в сельском хозяйстве, в гостиничном бизнесе или в агротуристической сфере. При этом достаточно только предоставить заявление будущего работодателя, специальное разрешение на работу не требуется. В польском посольстве в Минске «Белсату» объяснили, что ситуация с отменой визы за покупками выглядит совсем не критично, обо всех изменения стало известно еще до нового года.

«В самом начале были вопросы, но теперь, когда информация уже распространена СМИ, люди спокойно подают документы, у тех, кто не знал об изменениях, есть время на то, чтобы необходимые документы добавить к пакету на получение визы», – отмечает Марцин Войцеховский.

Количество виз, которые выдает Польша белорусам, растет. 398 тысяч в 2016 году и уже 418 тысяч в 2017-ом. Стоимость шенгенской визы сейчас составляет 60 евро, и, если бы цены на визы снизились, вполне может быть, что белорусы поставили бы новый рекорд в получении разрешений поехать в Евросоюз. Но пока вопрос цен зависит от количества сотрудников польских консульств в Беларуси. Здесь официальный Минск не хочет идти навстречу.