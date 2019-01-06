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Суд поддержал решение Киева закрыть избирательные участки в РФ

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  • 6.01.2019, 18:18
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Украина закрыла пять избирательных участков на территории России.

Шестой апелляционный административный суд Киева признал законным решение властей Украины о закрытии избирательных участков на территории России, передает DW.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины 31 декабря ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Президентская избирательная кампания в Украине началась 31 декабря 2018 года. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Если в этот день ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.


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