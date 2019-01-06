В Дроздах-2 выставили на продажу один из самых необычных коттеджей страны 36 6.01.2019, 18:24

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Фото: realt.by

Собственник даже приблизительно не указал стоимость коттеджа.

В базах агентств недвижимости появилось новое предложение — самый необычный коттедж в элитном районе Веснинка, более известном как «Дрозды-2».

В квартале проживает несколько десятков представителей лукашенковской элиты — от миллионера Александра Шакутина до министра внутренних дел Игоря Шуневича, — которым раздали здесь земельные участки почти даром.

Однако встречаются здесь и коттеджи бизнесменов. Некоторые из них выкупали землю у жителей бывшей деревни по рыночной стоимости. Такие дома редко выставляются на продажу. Однако один из коттеджей по бывшей деревенской улице — улице Веснинка — все же ищет нового хозяина. Правда, собственник даже приблизительно не указал стоимость всего этого великолепия.

Этот дом выделяется среди других необычным темным фасадом. Местные жители несколько лет назад рассказали «Нашей Ниве», что их пугает этот балтийско-скандинавский проект — мол, внешне похож на крематорий. Они же отмечали, что здесь живет семья предпринимателя, который занимается ювелирным бизнесом.

Фото: realt.by

Архитектор Александра Боярина высоко оценивала этот необычный проект дома:

«Современные материалы соответствуют форме и композиции. Даже при такой мрачности положительно работает монолитное образное решение объема как совокупности всех доступных взгляду элементов. Все идеально! Если бы еще удачно выполненный ландшафтный дизайн, проект можно отнести к лучшим в стране».

Как оказалось, внутри дом не менее оригинальный, чем снаружи.

Фото: realt.by

«Архитекторами был выбран стиль эклектика — соединение стиля арт деко и хай-тек. Многослойный фасад облицован натуральным камнем — сланцем. Все отделочные материалы из Италии: керамогранит, паркетная доска, антивандальные окна, обои», — говорится в объявлении. Кстати, площадь дома — 450 квадратных метров.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by