Фанаты ЦСКА организовали фан-сектор в Минске, несмотря на запрет клуба 6.01.2019, 18:40

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Источник: Чемпионат.com

Ранее руководство ЦСКА аннулировало заявки болельщиков на выездные матчи.

Минское "Динамо" принимает ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Болельщики "армейцев" организовали гостевой фан-сектор, несмотря на позицию руководства клуба. Ранее пресс-служба ЦСКА объявила, что клуб закрывает гостевой сектор на трёх матчах в Подольске, Минске и Ярославле и аннулирует заявки болельщиков, отмечает "Чемпионат".

"В последнее время в ходе выездных матчей нашей команды участились провокации со стороны группы негативно настроенных фанатов, нарушающие регламент КХЛ и влекущие применение штрафных санкций к клубу. В связи с этим гостевой сектор болельщиков ЦСКА на ближайших выездных матчах (в Подольске, Минске и Ярославле) организовываться не будет, а ранее поданные заявки на данные выездные игры аннулированы", — гласит текст заявления, размещённый на официальном сайте ЦСКА от 29 декабря 2018 года.