В Будапеште 10 тысяч венгров протестовали против «рабского закона» 5 6.01.2019, 18:50

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Фото: AP

Протестующие прошли по центру города от площади Героев к зданию парламента.

Около 10 тыс. человек вышли 5 января вечером в Будапеште на акцию протеста против изменений в трудовом законодательстве страны (так называемого "рабского" закона) и политики правительства Виктора Орбана.

Об этом пишет eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

Акцию организовали оппозиционные партии, профсоюзы и общественные группы. Протестующие прошли по центру города от площади Героев к зданию парламента.

Некоторые участники несли плакаты и размещали в соцсетях посты с призывами к национальной забастовке.

Председатель профсоюза металлургов Vasas Золтан Муксу заявил, что ведущие профсоюзные группы могут прибегнуть к забастовке, если правительство не пойдет на переговоры с ними.

Демонстранты также говорят о наступлении на свободу слова в стране, коррупции в правительстве и ограничении академической свободы.

Реформа трудового законодательства, в частности, предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.

Значительные протесты в Будапеште активизировались после того, как 12 декабря парламент принял соответствующие поправки.