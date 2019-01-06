Глава комитета Конгресса допустил иск против Трампа из-за режима ЧП 1 6.01.2019, 19:04

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Дональд Трамп

Президент США может столкнуться с судебным разбирательством.

Президент США Дональд Трамп может столкнуться с судебным иском, если введет в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) чтобы построить стену на границе с Мексикой, заявил глава комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит телеканалу ABC News, передает РБК.

Смит отметил, что законодательство США предусматривает возможность введения президентом режима ЧП и напомнил, что это уже несколько раз делали, в том числе для постройки для объектов в Афганистане и Ираке.

«В этом же случае (со стеной на границе с Мексикой — прим.), президент может столкнуться с судебным разбирательством», — сказал он.

Смит отметил, что строительство стены будет «ужасной тратой» $20 млрд из оборонного бюджета, которое, по его мнению, не усилит защищенность границ США. «Президент, кажется, не в курсе, но мы уже построили стену вдоль почти всей границы», — добавил он.

4 января Трамп заявил, что может ввести в стране режим ЧП чтобы в обход Конгресса выделить деньги на строительство стены. Из-за данного вопроса власти страны не смогли согласовать временный бюджет и с 22 декабря прошлого года работа правительства и ряда бюджетных учреждений была приостановлена. Так, Трамп требует, чтобы в бюджете США на строительство стены были заложены $5,6 млрд, в то время как Палата представителей утвердило его, выделив на сооружение только $1,3 млрд.