Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством 6.01.2019, 19:19

Папа Римский Франциск

Понтифик напомнил о христианской общности во время традиционной проповеди.

Об этом сообщает Vatican News.

"Некоторые восточные Церкви, католические и православные, придерживающиеся юлианского календаря, празднуют завтра Рождество. Посылаю им свои искренние и братские приветствия как знак общности между всеми нами, христианами, что признаем Иисуса Господом и Спасителем. Всем им благодатного Рождества ", - сказал он.

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю. Такое решение было принято на Эфесском соборе 431 года и позже утверждено Константинополем.

Целый ряд православных церквей и часть греко-католиков празднуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю (по так называемому «старому стилю»), что соответствует 7 января современного григорианского календаря.

Точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна и не указывается в Священном Писании. Вычисление, положенное в основу нашей эры, было сделано в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым, который руководствовался данными Хронографического сборника по 354 год. Дальнейшие исследования показали, что Иисус родился на 5 или 6 лет раньше, чем считалось.