Вопреки намекам декана студентка все же вышла из БРСМ 6 6.01.2019, 19:27

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Студентку БГЭУ долго уговаривали не покидать ряды «лукамольцев».

В ноябре студентка учетно-экономического факультета БГЭУ написала заявление о выходе из БРСМ по религиозным причинам. Сегодня она нашла в почтовом ящике письмо с решением первичной организации, передает «Радыё Свабода».

Аудиозапись разговора студентки Белорусского государственного экономического университета, предположительно с деканом учетно-экономического факультета Владимиром Березовским опубликовал общественный активист Кристиан Шинкевич.

На аудио слышно, как декан не одобряет намерения студентки выйти из рядов провластного Белорусского республиканского союза молодежи.

Заявление о выходе из БРСМ в факультетской рассматривать отказались. И посоветовали обратиться к заместителю декана или самому декану. Студентка пошла с заявлением к заместителю декана, но тот направил ее выше.

15-го ноября декан факультета Владимир Березовский просил девушку подумать, остаться, просил не позорить его и в итоге посоветовал прийти позже, чтобы у него было время подумать.

На следующий день девушка написала официальное заявление о выходе из организации. Решение о ее исключении из БРСМ было принято еще 29 ноября, но ознакомиться с письмом лично студентка смогла только на днях. К 17 декабря ее обязали сдать билет члена БРСМ и значок, но этот срок уже прошел. Будут ли в связи с этим приняты какие-то санкции против студентки, пока неизвестно.

Как выйти из БРСМ

Процедура приема в члены и выхода из БРСМ прописана уставом объединения. Членство в БРСМ может быть прекращено.

По собственному желанию путем подачи письменного заявления в первичную организацию ОО «БРСМ».

За грубое нарушение устава, систематическое неучастие в работе объединения или за действия, порочащие деловую репутацию и наносящие ущерб целостности ОО «БРСМ».

Вопрос об исключении решается общим собранием или выборным органом первичной организации БРСМ. Также это может быть сделано высшим руководящим органом. Нигде не упоминается, что разочарованным в целях и задачах провластного союза могут чинить препятствия.