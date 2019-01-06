Британские власти установили все детали покушения на Скрипалей 11 6.01.2019, 19:37

3,022

Теперь ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свои прежние позиции в Великобритании.

По сведениям Телеграф, раскрыта вся цепочка людей, участвовавших в операции по отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери.

Источники издания утверждают, что теперь ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свои прежние позиции в Великобритании, передает «Эхо Москвы».

Британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно под этими именами в Великобританию въехали сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.