закрыть
6 января 2019, воскресенье, 20:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Британские власти установили все детали покушения на Скрипалей

11
  • 6.01.2019, 19:37
  • 3,022

Теперь ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свои прежние позиции в Великобритании.

По сведениям Телеграф, раскрыта вся цепочка людей, участвовавших в операции по отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери.

Источники издания утверждают, что теперь ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свои прежние позиции в Великобритании, передает «Эхо Москвы».

Британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно под этими именами в Великобританию въехали сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.


популярное за неделю

Мнение

Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў
Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў Уладзімір Някляеў
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан Николай Статкевич
Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко