Минское «Динамо» уступило ЦСКА4
- 6.01.2019, 19:49
Минчане проиграли «армейцам» со счетом 1:2.
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" уступило ЦСКА (1:2), передает pressball.by.
ДИНАМО Мн — ЦСКА — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
ДИНАМО Мн: Энрот (М.Карнаухов); Уиркош — Блум, Буйницкий — Терещенко (к) — А.Костицын; Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Готовец, Степанов — Литвинов — С.Костицын; Китаров — Волков — Когалев; Евенко, Дроздов.
ЦСКА: Сорокин (Юханссон); Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов (к) — Хансен; Блажиевский — Марченко, Капризов — Попов — Григоренко; Науменков — Чмыхов, Слепышев — Шалунов — Телегин; Скотт — П.Карнаухов — Толчинский; Пашнин.
ШАЙБЫ: 0:1 — Блажиевский (Григоренко, 14.46 — бол.). 0:2 — Шалунов (Телегин, 32.41). 1:2 — Уиркош (Блум, Пулккинен, 55.14 — бол.).