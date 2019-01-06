Протоиерей Леонид Акалович: Беларусь стоит в очереди на получение Томоса 1 6.01.2019, 20:06

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Фото: president.gov.ua

Получение Украиной Томоса - очень важное событие для Беларуси.

Сегодня Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос руководителю объединенной украинской церкви – митрополиту Киевскому Епифанию.

«Это событие очень важно для Беларуси. Ведь Беларусь, как и Молдова, стоит в очереди на получение Томоса для своей автокефалии», – говорит «Белсату» протоиерей Леонид Акалович из Белорусской автокефальной православной церкви.

Серьезные основания для этого есть. До того, как церковь на белорусских землях вошла в Московский патриархат, она же подчинялась древней Киевской митрополии.

«Киевский патриархат сейчас входит в Константинопольский, во Всемирный. То есть, это запутанная схема, и теоретически при смене власти в Беларуси, может быть, вопрос стал бы острым – как в Украине», – говорит теолог Юлия Нагорнова.

По православным канонам, церковное отделение должно все же соответствовать государственному. Но – Константинополь сам по себе навязать самостоятельности не может.

«Если выделилось какое-либо государство, то должна выделиться и церковь», – добавляет историк Анатолий Сидоревич.