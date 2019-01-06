Все имеет свою цену Максим Авербух

6.01.2019, 20:17

1,262

Источник: kasparov.ru

Конфискованные накопительные отчисления россиян истрачены на Крым.

1

2002 год.

Необходимость перехода от распределительной к распределительно-накопительной пенсионной системе базировалась на следующем:

"Необходимость в пенсионной реформе возникла из-за ухудшения демографической ситуации в России. Соотношение количества пенсионеров к количеству работающих с каждым годом увеличивается, число пенсионеров растёт, а количество трудоспособного населения неуклонно снижается".

2

2014 год.

Силуанов заявил, что выступает против возврата пенсионных накоплений граждан за 2014 год в размере 243 миллиарда рублей. "Источников для этого нет, никто не собирался эти деньги возвращать, потому что эти деньги пошли на Крым, на антикризисные меры. Сейчас пока этот ресурс есть, скорее всего, пойдет на поддержку программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя", — сказал глава Минфина.

3

2018

В ситуации когда конфискованные накопительные отчисления населения истрачены на Крым, у государства не осталось других путей решения описанной в пункте 1 пенсионной проблемы, кроме повышения возраста выхода на пенсию.

Максим Авербух, Facebook