Венедиктов: Я точно видел, что Путин не знал, как реагировать на картошку от Лукашенко 9 6.01.2019, 20:30

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Алексей Венедиктов

Главред «Эхо Москвы» рассказал о реакции Путина на привезенную Лукашенко картошку.

После переговоров 29 декабря, на прощанье Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину 4 мешка картошки. Мешки, неловко прислоненные к пафосным стульям в одном из залов Кремля, мгновенно стали мемом.

Пресс-секретарь диктатора Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, что президент России сам попросил у Лукашенко такой подарок. Правда, Путин думал, что пошутил. А главный редактор московской радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов в программе “Будем наблюдать” вспомнил о первой реакции Владимира Путина на белорусскую картошку в Кремле:

“Я точно видел, что Путин не знал, как реагировать. Я просто это видел. То есть это какой-то троллинг, для него недоступный. Единственное, что он мог сказать: а что еще Беларусь может подарить. То есть такие отзвуки, всполохи их разговоров. Что еще можно с них взять. Картоху”.