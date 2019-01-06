Сидоренко: Выйти в плей-офф минскому «Динамо» могут помочь удача и везение 3 6.01.2019, 20:55

Андрей Сидоренко

Фото: khl.ru​

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:2).

– Всех поздравляю с наступающим Рождеством! Первый период мы провалили: начали очень робко. В перерыве поговорили с ребятами, что надо играть более раскрепощенно, активнее и смелее. Перестроили игру, ребята отдавались игре, у нас были голевые моменты. Матч держал всех в напряжении. Большое спасибо болельщикам, которые создали на матче прекрасную атмосферу.

– Насколько сегодня довольны игрой легионеров?

– Сегодня они играли получше. Создали 100-процентный момент в втором периоде, где обязаны были забивать. В третьем периоде выходили на хорошие ударные позиции.

Мы ломали голову над легионерским сочетанием, принимали во внимание все плюсы и минусы. Я сегодня разговаривал с Бутом и сказал ему, что надо выходить и играть на команду, пора уже перестроить игру и реализовывать моменты. Этот вопрос давно назрел, но пока не можем принять решения.

– 17 матчей и 14 очков до плей-офф. Что может помочь «Динамо»?

– Удача и везение. Надо играть до конца в каждом матче.

– Какое состояние у Дмитрия Буйницкого?

– Получил травму. Он не сыграет в ближайшем матче со «Слованом», – цитирует Сидоренко «Трибуна».