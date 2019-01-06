Трамп опроверг скорый вывод американских военных из Сирии 6.01.2019, 21:05

Дональд Трамп

Президент США заявил, что никогда не говорил, что процесс вывода армии США из Сирии будет быстрым.

Вывод американских военных из Сирии может произойти нескоро. Об этом в разговоре с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж и быстро. Но мы боремся с «Исламским государством», — заявил американский лидер.

О выводе американской группировки из арабской республики Трамп объявил в середине декабря. По его словам, США одержали победу над основными силами «Исламского государства» в регионе и американским военным больше незачем там находиться. В пятницу, 4 января, госсекретарь США Майк Помпео объявил о фактическом начале вывода военнослужащих армии США из Сирии. Он не стал уточнять конкретные сроки операции, поскольку не хочет передавать эти данные противникам Вашингтона.

Как рассказывал ранее агентству Reuters высокопоставленный чиновник Госдепартамента, США продолжат оказывать поддержку силам своих союзников, несмотря на взятый курс на вывод войск из арабской республики. Он подчеркнул, что сроки вывода американских военных не очерчены, однако США, по его словам, не нацелены на то, чтобы иметь в Сирии бессрочное военное присутствие.