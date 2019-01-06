Министр финансов рассказал, где искать деньги для компенсации налогового маневра 9 6.01.2019, 21:16

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Максим Ермолович

Максим Ермолович будет изыскивать дополнительные средства «за счет бюджетной консолидации».

Две главные задачи в 2018 году экономика Беларуси выполнила — сработала по целевому сценарию роста, и «бюджет получил неплохие дополнительные доходы», заявил министр финансов Максим Ермолович в программе «Контуры» телеканала ОНТ, передает tut.by.

«При этом мы не раскрутили расходную часть», — подчеркнул Ермолович.

Отвечая на вопросы о последствиях российского налогового маневра, министр отметил, что Беларусь сформировала бюджет исходя из предположения об отсутствии компенсации за него. «Мы уже традиционно доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов не направляем на бюджетные расходы, эти средства становятся источником для погашения обязательств по внешнему государственному долгу. Мы будем изыскивать эти дополнительные средства и за счет бюджетной консолидации, и за счет поиска новых источников привлечения средств», — отметил Ермолович.

Он заверил, что планы внешних заимствований остаются прежними — надо привлечь 1,5 млрд долларов. «Потенциально это может привести к изменениям оценки рисков инвесторов при покупке государственных долгосрочных облигаций. Но все зависит от того, какие меры будут реализовываться внутри страны. Наша зависимость от энергетических товаров в среднесрочной перспективе может существенно снизиться, как снижается зависимость Беларуси от импорта газа. Это можно делать более ускоренными темпами», — считает министр.

Он отметил, что исполнение бюджета в первом полугодии, вероятнее всего, «будет по тому сценарию, который мы заложили», то есть рассчитывать на рост экономики и увеличение доходов бюджета не приходится.

Максим Ермолович отметил, что в кратко- и среднесрочной перспективе не планируется увеличение ключевых налогов — НДС, налога на прибыль и подоходного. А вот по акцизам позиция иная: в этом году уже сократили акцизы на топливо, но нагрузка по алкоголю и будет возрастать.

Как ранее сообщалось, бюджет-2019 считали по базовому сценарию прогноза (ВВП +2,1%, инфляция — 5,3%). При этом акцизы на табачные изделия проиндексируют на 15%, а ставки акцизов на топливо снизятся на 25% для частичной компенсации НПЗ роста цены на нефть в условиях реализации «налогового маневра» (уменьшение доходов из-за этого составит 170,7 млн рублей). В 2019 году также будет снижена вывозная пошлина на калийные удобрения с 55 до 30 евро за тонну (846 млн рублей) с применением дивидендной схемы изъятия прибыли в бюджет.

Зачисление в бюджет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты составит 1,4 млрд рублей (627,2 млн долларов при цене 60 долларов за баррель); средств от перетаможки — 1,16 млрд рублей. При этом потери от «налогового маневра» в России только от вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты составят 231,6 млн долларов в 2019 году. В пояснительной записке к бюджету отмечается, что с учетом предусмотренных параметров «налогового маневра» цена нефти для Беларуси (при мировой цене нефти 70 долларов за баррель) ежегодно будет увеличиваться на 16,4 долларов/тонна.

В итоге доходы республиканского бюджета на 2019 год определены в сумме 23,7 млрд рублей (+0,8% к ожидаемому исполнению 2018 года). В доходах республиканского бюджета налоговые доходы составляют 18,4 млрд рублей, неналоговые доходы — 2,8 млрд рублей, безвозмездные поступления — 2,5 млрд рублей.

Расходы республиканского бюджета запланированы в сумме 22 млрд рублей (+5,1%). Сверхплановые доходы будут зачисляться в резервный фонд президента. Расходы консолидированного бюджета на финансирование социальной сферы определены в размере 16,1 млрд рублей (+12,6%), из них: расходы на здравоохранение — 5,4 млрд рублей (+10,2%, 4,2% от ВВП против 4,1% в 2018 году); на образование — 6,4 млрд рублей (+11,9%, 4,9% к ВВП против 4,8%).

При формировании консолидированного бюджета расходы на оплату труда бюджетников предусмотрены с учетом повышения тарифной ставки первого разряда (на 5,5% в среднегодовом исчислении), уровня оплаты труда отдельных категорий работников образования и здравоохранения — повышения тарифных ставок помощникам воспитателей, а также установления доплат врачам, медсестрам и отдельным категориям медработников.

Такой подход позволит обеспечить выполнение в 2019 году целевого показателя по средней заработной плате в бюджетном секторе на уровне 80% к средней зарплате, считают разработчики.

Профицит бюджета в размере 1,7 млрд рублей пойдет на погашение внешнего долга. В 2019 году необходимо погасить 5,8 млрд рублей внешнего долга в эквиваленте, причем 96%, 2,5 млрд долларов, — это валютный долг. Еще около 3 млрд рублей (+25,8%) надо на обслуживание долга.

В том числе на погашение госдолга планируется направить 2,8 млрд рублей из недолговых источников (перетаможка российской нефти — 523 млн долларов, пошлины на нефтепродукты — 627 млн долларов, остатки средств бюджета — около 213 млн долларов). На рефинансирование долга необходимо привлечь 1,4 млрд долларов. Кроме того, для недопущения падения золотовалютных резервов ниже 2 месяцев импорта необходимо привлечь 517 млн долларов.

В качестве источников несвязанных ресурсов рассматриваются выпуск гособлигаций на внутреннем рынке — 370 млн долларов, внешние заимствования порядка 1,5 млрд долларов. В стадии проработки привлечение 1 млрд долларов российского кредита на рефинансирование долгов, выход на рынки России и Китая с заимствованиями. На конец 2019 года госдолг составит 55,1 млрд рублей, или 41,6% от ВВП (порог безопасности 45%).