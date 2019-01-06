Бывшим британским колониям разрешили чеканить свой фунт стерлингов

Бывшим британским колониям разрешили чеканить свой фунт стерлингов2
- 6.01.2019, 21:33
Заморские территории и владения Великобритании будут чеканить монету с собственным уникальным дизайном на реверсе.
Великобритания дала право своим заморским территориям и владениям чеканить монету номиналом £1 с собственным уникальным дизайном на реверсе. Об этом сообщает пресс-служба парламента Соединенного Королевства, передает РБК.
«Это решение министры приняли в знак поддержки территорий и зависимых от Великобритании владений и гарантировали им, что они смогут извлечь выгоду от использования более защищенной новой 12-гранной монеты», — говорится в заявлении британского Казначейства.
На реверсах региональных монет, как ожидается, появятся изображения, которые отражают культурное наследие и историю этих территорий. По мнению министров, это подчеркнет связь заморских владений с Лондоном.
«Новый дизайн будет отражать богатые и разнообразные британские общины по всему миру точно так же, как роза, лук-порей, чертополох и трилистник в настоящее время символизируют четыре нации Великобритании. От Фолклендских островов до Гибралтара этот шаг ясно указывает на нашу непоколебимую приверженность нашим территориям по всему миру», — отметил министр финансов Великобритании Роберт Дженрик.
В 2017 году Великобритания ввела в обращение 12-гранную монету £1. В британских заморских владениях тем не менее до сих пор используются старые монеты, которые отличаются по размеру от новой. Чтобы начать чеканку собственных монет, британские территории должны проинформировать королевский монетный двор о своем решении. Тот, в свою очередь, снабдит местные монетные дворы заготовками для чеканки.
Владения британской короны:
остров Мэн в Ирландском море;
острова Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш.
Заморские территории Великобритании:
Ангилья (Карибы);
Бермуды (Северная Атлантика);
британские антарктические территории;
британская территория в Индийском океане;
Британские Виргинские острова (Карибы);
острова Кайман (Карибы);
Гибралтар;
Монтсеррат (Карибы);
остров Питкерн (Тихий океан);
острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Южная Атлантика);
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Южная Атлантика);
острова Теркс и Кайкос (Багамы);
Акротири и Декелия (Средиземноморье).