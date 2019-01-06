Бывшим британским колониям разрешили чеканить свой фунт стерлингов 2 6.01.2019, 21:33

ФОто: соцсети

Заморские территории и владения Великобритании будут чеканить монету с собственным уникальным дизайном на реверсе.

Великобритания дала право своим заморским территориям и владениям чеканить монету номиналом £1 с собственным уникальным дизайном на реверсе. Об этом сообщает пресс-служба парламента Соединенного Королевства, передает РБК.

«Это решение министры приняли в знак поддержки территорий и зависимых от Великобритании владений и гарантировали им, что они смогут извлечь выгоду от использования более защищенной новой 12-гранной монеты», — говорится в заявлении британского Казначейства.

На реверсах региональных монет, как ожидается, появятся изображения, которые отражают культурное наследие и историю этих территорий. По мнению министров, это подчеркнет связь заморских владений с Лондоном.

«Новый дизайн будет отражать богатые и разнообразные британские общины по всему миру точно так же, как роза, лук-порей, чертополох и трилистник в настоящее время символизируют четыре нации Великобритании. От Фолклендских островов до Гибралтара этот шаг ясно указывает на нашу непоколебимую приверженность нашим территориям по всему миру», — отметил министр финансов Великобритании Роберт Дженрик.

В 2017 году Великобритания ввела в обращение 12-гранную монету £1. В британских заморских владениях тем не менее до сих пор используются старые монеты, которые отличаются по размеру от новой. Чтобы начать чеканку собственных монет, британские территории должны проинформировать королевский монетный двор о своем решении. Тот, в свою очередь, снабдит местные монетные дворы заготовками для чеканки.

Владения британской короны:

остров Мэн в Ирландском море;

острова Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш.

Заморские территории Великобритании:

Ангилья (Карибы);

Бермуды (Северная Атлантика);

британские антарктические территории;

британская территория в Индийском океане;

Британские Виргинские острова (Карибы);

острова Кайман (Карибы);

Гибралтар;

Монтсеррат (Карибы);

остров Питкерн (Тихий океан);

острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Южная Атлантика);

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Южная Атлантика);

острова Теркс и Кайкос (Багамы);

Акротири и Декелия (Средиземноморье).