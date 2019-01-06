Министр-коммунист Карпенко: В Беларуси не ошиблись, отказавшись от экзаменов в пятые классы гимназий 5 6.01.2019, 21:39

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Министр-коммунист Игорь Карпенко

Министр образования заявил, что планирует уравнять сельские школы, лицеи и гимназии.

В Беларуси не ошиблись, отказавшись от отбора школьников в пятые классы гимназий по результатам экзаменов, заявил министр образования Игорь Карпенко в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ, передает tut.by.

«Мы уверены в этом решении. Кто сегодня говорит, что надо выстроить систему отбора более мотивированных, более талантливых детей и для этого единственный способ — экзамен, кривит душой. Сегодня любой хороший педагог видит ребенка, насколько он проявляет себя, насколько он имеет тягу к тому или иному предмету. Аттестация — лишь незначительная часть, которая в определенной степени показывает какой-то результат», — отметил Карпенко.

Он добавил, что следует в системе общего среднего образования создать «систему равных возможностей для всех детей», учащихся и в малокомплектной сельской школе, и в лицеях и гимназиях Минска.

«Не сказал бы, что был большой ажиотаж (вокруг поступления в гимназии. — Прим.). Даже в Минске не было глобальных проблем, обращения к нам были единичные и решались в процессе поступления. Год-два, и эта тема уйдет с новостной полосы. Фактически мы уравняли возможности для изучения на повышенном уровне предметов для общеобразовательных школ и гимназий», — резюмировал министр.