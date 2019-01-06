У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение 6.01.2019, 21:52

Фото: EPA

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло недалеко от индонезийского острова Хальмахера.

Подземные толчки магнитудой 6,6 в воскресенье, 6 января, зафиксированы у берегов Индонезии, сообщается на странице Геологической службы США в Facebook.

Его эпицентр находился на глубине 60 км, в 151 км от индонезийского города Тобело. На данный момент нет сообщений о пострадавших в результате землетрясения, передает РБК.

В конце декабря 2018 года в Зондском проливе Индонезии между островами Ява и Суматра возникло цунами, причиной которого мог стать подводный оползень из-за извержения вулкана Кракатау. Тогда жертвами стихийного бедствия стали 373 человека, еще 1459 пострадали.

Кроме того, из-за цунами произошло 350 кораблекрушений, а также были повреждены 556 домов и девять гостиниц.