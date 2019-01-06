Евгений Лисовец: Минское «Динамо» нащупывает свою игру и что-то налаживается 6.01.2019, 22:01

Евгений Лисовец

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец подвел итог матча с ЦСКА (1:2).

– Наверное, в первом периоде мы стеснялись соперника, где-то побаивались его. Во втором периоде раскрепостились, начали угрожать воротам соперника, появились моменты. В третьем – сумели переломить игру, но шайба не зашла в ворота.

– Почему так мало бросали в начале встречи?

– Согласен, что нужно больше бросать, не выдумывать ничего. Надо меньше отбрасываться, больше дорожить шайбой.

– Сейчас больше уделяете обороне?

– Я бы не сказал, что мы заточены на оборону. Никто не любит играть в обороне, все хотят атаковать. Просто так сложилась игра. Так играл соперник. Надо работать и исправлять свои ошибки, лезть на ворота и больше бросать.

– Последние встречи с грандами завершили поражениями с минимальным счетом. Можно быть хоть чем-то довольным?

– Понятно, никто не любит проигрывать. Есть некоторые позитивные моменты: виден периодически какой-то рисунок игры. Мы стараемся, работаем на тренировках. Мне кажется, что нащупываем свою игру и что-то налаживается. Чувствуем, что у парней появилась уверенность. Тренер дает играть, созидать, не зажимает в рамки. Это играет позитивную роль, – цитирует Лисовца «Трибуна».