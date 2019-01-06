Белый дом допустил компромисс в вопросе о прекращении «шатдауна» 6.01.2019, 22:08

Трамп заявил, что готов согласиться с возведением стального барьера на границе с Мексикой, а не бетонной стены.

Свидетельством возможного компромисса стал намек Белого дома на то, что переговоры о возобновлении работы федерального правительства в полном объеме могут привести к соглашению, в рамках которого президент США Дональд Трамп отступит от своего требования о том, чтобы заграждение на границе с Мексикой представляло собой бетонную стену, передает «Голос Америки».

Несколько дней назад Трамп допустил, что речь может идти о стальном заграждении, а не о бетонной стене. Возможно, именно о такой уступке может идти речь, несмотря на недавнее заявление высокопоставленного чиновника о том, что частичное закрытие правительства, «шатдаун», который продолжается третью неделю, может «затянуться намного дольше».

В беседе с журналистами у Белого дома в воскресенье Трамп повторил свою угрозу, что если он не будет удовлетворен переговорами в ближайшие дни, то он может ввести в стране чрезвычайное положение и использовать военных для строительства стены в обход Конгресса. Он также сказал, что готов согласиться со стальным барьером вместо бетонной стены.

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни в интервью программе «Встреча с прессой» на канале NBC сказал, что уступка в виде стального заграждения позволит демократам придерживаться своего отказа финансировать стену.

«Это должно помочь нам двигаться в правильном направлении», – сказал Малвэни, который также является главой Административно-бюджетного управления Белого дома.

Демократы давали понять, что они готовы принять соглашение, исключающее возведение бетонной стены, и выделить деньги на строительство стального барьера. Но скорее всего они потребуют и других уступок, например, защиты иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте, так называемых «мечтателей», или изменений других статей расходов.

Малвэни сообщил, что переговоры между его сотрудниками и демократами в Конгрессе увязли в технических требованиях, после того как стороны встретились в субботу утром.

«Я думаю, это затянется намного дольше. Думаю, это специально», – сказал он.

Целые сектора федерального правительства приостановили работу 22 декабря – после того, как диалог законодателей и президента зашел в тупик из-за требований Трампа построить стену. Около 800 тысяч госслужащих отправлено в отпуска без содержания или продолжают работу, не получая зарплаты.

Трамп требует, чтобы любое решение о возобновлении работы федерального правительства включало выделение 5,6 миллиарда долларов на начало строительства стены на границе с Мексикой стоимостью 23 миллиарда долларов.

Трамп заявил в воскресенье, что ему не следует отступать от требования выделить 5,6 миллиарда долларов на укрепление безопасности на границе.

Выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN в воскресенье, Малвэни сказал, что очередной раунд переговоров в субботу разочаровал его.

«Мы просим 5,6 миллиарда долларов. Они предлагают нам ноль», – сказал он.

Выступавший в той же программе сенатор-демократ Даг Джонс заявил, что Белый дом не представил плана использования денег.

«Мы должны говорить о безопасности границы. Но мы не видели плана, чтобы говорить о безопасности границы, – сказал Джонс. – Я не собираюсь давать деньги на стену, просто чтобы дать деньги на стену. Я хотел бы увидеть план, показывающий, как будут расходоваться эти деньги».

Демократы, которые на днях получили контроль над Палатой представителей, приняли законопроект о возобновлении работы правительства без дополнительного финансирования строительства стены, настаивая на том, что открытие правительства не должно зависеть от выделения средств на стену.

Демократы в Палате представителей планируют принять серию законопроектов на этой неделе, чтобы возобновить работу правительства, которые будут идти вразрез с законопроектом, уже одобренным с целью заставить республиканцев согласиться открыть отдельные сектора правительства. Об этом заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер в программе «Встреча с прессой».

«Мы должны открыть правительство, а потом вести переговоры. Не наоборот», – сказал он.