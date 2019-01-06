Томос привезли в Украину 1 6.01.2019, 22:25

ФОто: tut.by

Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставят в Софийский собор.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вечером 6 января привезли в Киев. Об этом сообщил канал "Прямий".

Отмечается, что документ с кортежем доставят в Софийский собор.

5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал перевод томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Согласно тексту документа, митрополиту Киевскому не дается право учреждать приходы за пределами Украины, он также должен ежегодно собирать архиерейский собор. При этом митрополит Киевский получил место в диптихе следом за предстоятелем православной церкви Чехии и Словакии.

6 января вселенский патриарх Варфоломей вручил в храме Святого Георгия в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

7 января, на Рождество, Епифаний совершит божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве. После нее томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской, где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00.