Где в Минске проведут рождественские богослужения 6.01.2019, 22:57

Торжественные богослужения пройдут в ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах страны.

В понедельник, 7 января, православные верующие в Беларуси отметят один из самых важных церковных праздников – Рождество Христово. Торжественные богослужения пройдут в ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах страны.

Митрополит Минский и Заславский Павел проведет праздничные службы в Свято-Духовом кафедральном соборе. Всенощная в главном православном храме начнется в половине шестого вечера, а Божественная литургия – в полночь.

На портале «Собор» опубликовано расписание богослужений во всех столичных православных храмах. Так, в полночь богослужение начнется в церквях, расположенных на улицах Киселева, Зыбицкой, Малинина, Калиновского, Казинца, Притыцкого, проспектах Партизанский, Независимости, газеты «Правда» и других.

Спустя 20 минут после полуночи Литургия начнется в храмах на улицах Козлова, Грушевская, Голодеда, Лидская и др. А в половине первого ночи – на улицах Раковская, Карпова, Ельницкая и др.

В час ночи торжественное богослужение начнется в храме Свято-Елисаветинского монастыря на улице Выготского. Через полчаса – в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного на проспекте Победителей.

Также Литургия пройдет утром 7 января во многих православных храмах Минска. Подробнее о расписании проведения торжественных богослужений можно узнать на информационном портале «Собор».