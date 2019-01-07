Православные верующие празднуют Рождество Христово 7.01.2019, 9:03

Праздничные литургии в этот день проходят во многих странах.

Православные празднуют 7 января Рождество Христово. Праздничные литургии в этот день проходят во многих странах и на многих континентах, в том числе и в Беларуси.

По юлианскому календарю Рождество, кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Праздновать Рождество христиане будут 12 дней — до праздника Крещения (19 января). Эти дни называют святыми или святками, а в белорусской версии, Колядами.