«Богемская рапсодия» получила главный «Золотой глобус» 7.01.2019, 9:15

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения кинопремии.

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 7 января, проходит 76-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Награду за лучшую драму - главную премию вечера - жюри присудило картине "Богемская рапсодия", сообщает dw.com.

Приз в категории "Лучший режиссер" получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон. А в категории "Лучший фильм на иностранном языке" победил снятый им черно-белый "Рим". Эта картина также была удостоена "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале в 2018 году.

За заслуги в кинематографе "Золотой глобус" получил актер Джефф Бриджес. Лучшей драматической актрисой была признана Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена", а лучшим драматическим актером - Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии".

Лауреаткой премии за лучший саундтрек стала поп-певица Леди Гага за песню Shallow в кинофильме "Звезда родилась".

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл" премия была присуждена комедийной ленте "Зеленая книга". В категории "Лучшая актриса комедии или мюзикла" приз получила Оливия Колман за фильм "Фаворитка". "Лучшим актером комедии или мюзикла" признан Кристиан Бэйл за роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в комедийно-драматическом фильме "Власть". Чтобы точнее соответствовать образу, актеру пришлось значительно набрать вес, готовясь к съемкам.

"Золотой глобус" за телевизионные работы

Лучшей драматической актрисой в телевизионном шоу названа Сандра О за роль в сериале "Убивая Еву". А лучшей актрисой комедийного сериала стала Рэйчел Броснахэн за роль в "Удивительной миссис Мейзел".

Майкл Дуглас признан лучшим комедийным актером в телевизионном шоу за его роль в сериале "Метод Комински" - этот же проект стал лучшим комедийным сериалом. Лучшим драматическим актером в телевизионном шоу стал Ричард Мэдден за роль в британском сериале "Телохранитель" А приз в категории "Лучший драматический телесериал" завоевали "Американцы", показ шестого и финального сезона которого завершился весной 2018 года.

"Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях.