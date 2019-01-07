Рабочих лишили премий из-за отказа получать продукты вместо зарплаты 1 7.01.2019, 9:43

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Скандальная история произошла на Гомельщине.

Руководство одного из районных жилищно-коммунальных предприятий Гомельщины в приказном порядке снизило премиальные выплаты тем работникам, которые отказались отоваривать выданные им вместо части зарплаты сертификаты на продукты, сообщает gomel.today.

Половины премиальных лишились водитель, сортировщик, рабочий по благоустройству населенных пунктов, подсобный рабочий и четверо машинистов котельной.

Работники обратились с жалобой в Гомельскую областную организацию профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

Как установил главный правовой инспектор Вадим Жаворонок, у нанимателя возникли финансовые трудности в связи с тем, что ряд предприятий и организаций района задолжали за полученные ими услуги. Чтобы ускорить процесс взаиморасчетов и снизить сумму долга, руководитель решил своим работникам выдать сертификаты на 50 рублей для приобретения ими продуктов питания в определенных магазинах.

Однако, отметил Жаворонок, смешанная оплата труда возможно только с согласия работника. Поэтому действия нанимателя, наказавшего работников снижением премии, незаконны.

После вмешательства профсоюза приказ о снижении премиальных выплат был отменен, а всем пострадавшим работникам выплачены удержанные средства.