Дед Мороз призвал брестчан выйти на площадь под полонез Огинского 7.01.2019, 10:25

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Как прошла акция протеста в канун Рождества.

Днем 6 января на площади Ленина в Бресте состоялось первое в 2019 году кормление голубей в знак протеста против строительства аккумуляторного завода. Оно было примечательно выступлением Деда Мороза, который вместе со воей внучкой Снегурочкой провел для собравшихся на площади людей развлекательную программу, сообщает «Брестская газета».

«Всё согласовано с властями!» – неоднократно напомнил слушавшим его людям активист Виталий Казак, который со второй попытки доехал на площадь Ленина для проведения своего мероприятия. Напомним, ровно неделю назад вместо площади Ленина он попал в наркологию, куда его доставил сотрудник ГАИ для освидетельствования.

Дед Мороз спел перед собравшимися две песни, поговорил с ними на тему завода, поинтересовался, писали ли люди челобитные по этому вопросу, с помощью волшебного посоха почитал мысли некоторых собравшихся на площади.

Также он пообещал, что 13 января на этом же месте состоится аналогичное мероприятие и просил выучить к нему вокальную версию полонеза Огинского в исполнении белорусского ансамбля «Песняры».

«Будем петь а капелла», – пообещал Дед Мороз.

После встречи машина, в которой ехал Дед Мороз, была остановлена сотрудником ГАИ для проверки документов водителя, однако, как сообщили очевидцы «Дедушка и кучер были трезвы, Дед Мороз был возмущен и сказал, что за это температура в ближайшие дни понизится».