Филарет: У Православной церкви Украины есть претензия на патриархат 7.01.2019, 10:32

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Рано или поздно большинство православных церквей войдут в молитвенное единение с ПЦУ.

Православную церковь Украины могут признать патриархатом, заявил в интервью телеканалу "Прямий", обнародованном 6 января, почетный патриарх ПЦУ Филарет.

"Пока нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы – митрополия, но митрополия для всего православия. У нас есть претензия на патриархат, потому что мы – большая церковь. Мы надеемся, что со временем Константинопольский вселенский патриарх признает украинскую церковь также патриархатом. Это – будущее, но это произойдет", – заявил Филарет.

По его словам, рано или поздно большинство православных церквей "войдут в молитвенное единение" с ПЦУ.

"Может случиться, что российская церковь, которая обвиняла нас в расколе, сама окажется на некоторое время в расколе… Но она уже не будет большой, потому что украинская церковь от нее отделится… А раз она небольшая, то и влияния не будет иметь, вынуждена будет под давлением и епископов, и верующих, и духовенства искать единства со всем православием", – добавил Филарет.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вручил его в Стамбуле предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Президент Украины Порошенко опубликовал перевод томоса. Согласно тексту документа, митрополиту Киевскому не дается право учреждать приходы за пределами Украины, он также должен ежегодно собирать архиерейский собор. При этом митрополит всей Украины получил место в диптихе следом за предстоятелем Православной церкви Чешских земель и Словакии.