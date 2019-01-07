Что можно и что нельзя делать в Рождество 4 7.01.2019, 10:37

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7 января православные отмечают один из главных праздников в году.

В день Рождества Христова, 7 января, все верующие вспоминают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа. Они собираются в храмах, где проходят праздничные богослужение. Также 7 января все старались посетить родных и близких, чтобы разделить с ними пищу, пишет segodnya.ua.

Существует даже традиция ходить в гости. Хорошая примета – если в дом первыми войдет двое мужчин. Это означает, что в течение года в семье не будет ссор. Если же первой в дом входит женщина, то эта примета не радует: считается, что это к несчастьям и болезням.

Начинаются святки, которые продлятся вплоть до 18 января. В этот период люди старались веселиться, устраивали гуляния, справляли свадьбы. Также, согласно поверьям и приметам, именно 7 января начинаются настоящие Рождественские морозы.

Народные приметы 7 января

Если на Рождество оттепель, значит, нужно ждать теплую и раннюю весну. Если на Рождество, 7 января, ударяют морозы, то так же холодно будет и на Крещение. Может даже начаться сильная метель.

Если в Рождество кошка стенки дерет, значит, совсем скоро погода испортится. Если же кошка скрутилась в клубок, нужно ждать сильных морозов.

Высокие сугробы 7 января предвещают благополучный год.

Оттепель в день Рождества Христова предвещает раннюю и теплую весну.

Ясная луна на небе – жди сильных морозов.

Сыграть свадьбу 7 января – к счастью в браке.

Если на улице разыгралась метель – быть ранней весне.

Нельзя употреблять спиртное в Рождество – пропьешь весь летний урожай.

По примете 7 января, глава семьи в этот день должен оставаться дома – чтобы стадо не потерялось.

Если в Рождество, глядя на небо, помолиться и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Если Рождество выпадает на новолуние – это сулит неурожай. Звездное небо, напротив, обещает хороший урожай бобовых культур. В этот день нельзя ходить на рыбалку и в лес, чтобы не тревожить водяных, русалок и леших, отмечающих праздник.

Нельзя 7 января ругаться, работать, переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом.