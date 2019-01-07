Видеофакт: В Витебске инспектор ГАИ хватает бабушку за руки 15 7.01.2019, 10:48

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Все правильно сделал или стоит уважать старость?

В соцсетях обсуждают видео: инспектор ГАИ возле моста Металлистов в Витебске задерживает бабушку, сообщает abw.by.

Видно, что инспектор сначала что-то объясняет женщине, она пытается уйти, затем убежать, но инспектор не дает ей этого сделать, хватает за руки, слышен ее истошный крик. Видео начинается со слов очевидца, который, видимо, и снял это видео: "Бабушка, садитесь ко мне, поехали!"

Официальных сообщений по поводу видео не поступало, во всяком случае, пока что. Однако, в группе "Это Витебск, детка!" пользователи утверждают, что женщина - нарушительница ПДД, причем злостная. И действия инспектора многие одобряют. Пользователь Андрей Васильевич написал: "На моих глазах бабуля переходила в неположенном месте, мимо проезжал борт ГАИ. Остановились, предупредили и указали на переход, уехали, а ей все равно - снова пошла. Вернулись - штраф в плечи".

"Можно предупредить бабульку и все. Нужно учитывать и возраст и относиться к ним уважительно", - пишет Марина Анетько.

Юлия Ковинько: "Может этим инcпектор спас бабке жизнь. В следующий раз она задумается, а стоит ли переходить дорогу где попало".

Виталий Дятлович: "Выполняет свою работу, за которую мы платим, что не так? Не бездействует".

Оля Антонова пишет, что в этом месте бабульки и не только часто бегают: "Сама несколько раз оттормаживалась там из-за этих бестолковых, хорошо, что все без последствий обошлось и никто сзади не въехал из-за резкого торможения"...