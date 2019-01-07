Десантный корабль морской пехоты США вошел в Черное море 4 7.01.2019, 10:53

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Корабль будет проводить операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности в Европе.

Десантный корабль 6-го флота ВМС США USS FortMcHenry (LSD 43) вошел в Черное море, сообщается на сайте американских морских сил в Европе и Африке, сообщает liga.net.

USS FortMcHenry может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

"Транзит USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечить безопасность на Черном море и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - сказала вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая 6-м флотом США.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 января 2019 г.

В сообщении отмечается, что военно-морской флот США "регулярно действует в Черном море в соответствии с международным правом".

Корабль будет проводить операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.