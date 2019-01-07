Одиночество прыгуна на батуте 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

7.01.2019, 11:08

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Дмитрий Рогозин

Фото: Иван ВИСЛОВ

Надо Рогозину успокоиться.

Санкционный, с 17 марта 2014 года начальственный фрукт, - глава «Роскосмоса» Рогозин, по недосмотру, в октябре прошлого года был приглашен НАСА в Соединенные Штаты. Но недавно приглашение аннулировали, потому что Рогозину запрещен въезд в США.

Обидели Рогозина, который в апреле 2014 года советовал американцам доставлять своих астронавтов на МКС с батута. Пять лет мечтал поехать в США, а здесь – поманили и дичайшим образом «кинули». Теперь, после сладкого сна, наступила «ломка».

И понеслись сегодня по «ТАСС уполномочен заявить» угрожающие намеки анекдотического свойства.

«Источники в ракетно-космической отрасли» сообщают, что Роскосмос может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте окололунной космической станции Gateway. Страшная угроза – «выйти из переговоров»!

Те же «источники» угрожают негативным влиянием на совместные научные исследования на МКС. А зампред совета РАН по космосу Лев Зеленый сообщает, что отмена визита Рогозина может привести к срыву российско-американской миссии на Венеру.

Отличная иллюстрация к тому, как устроено российское государство – какой-то санкционный с 2014 года чиновник не поедет в США и это все – крах всех планов сотрудничества в космосе с Америкой.

Не поедет и не поедет. Есть другие, не санкционные, которые могут съездить вместо Рогозина или американцы могут приехать в Россию. Никакой проблемы.

Россия под санкциями, которые усугубляют технологическое отставание. В космосе вовсю действуют Европа, Китай, те же США. Надо использовать любую возможность, чтобы сохранить сотрудничество с США там, где еще не обрубили концы. Потому что совместные проекты тянут вверх российскую науку, российские технологии. Уж какие они у России есть.

А рогозинские умники устраивают истерику из-за того, что их батутного шефа не пустили в Америку. Чем угрожаете? Кому угрожаете? С чем останетесь?

Надо Рогозину успокоиться. Встал после работы на батут, распрыгался и давай-давай, по вертикали. Вверх-вниз! Вверх-вниз! И чтобы никто не мешал. В одиночестве надо попрыгать. Очень успокаивает нервы.

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