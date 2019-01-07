На Донбассе приказано забыть о «русской весне» 7 7.01.2019, 11:26

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Донецк встретил 2019 год очередным управленческим переворотом.

Даже символическую картинку местной "стороны для переговоров с Украиной" здесь больше никто не рисует. Гражданские кураторы не прячутся в тени – ключевые управленческие позиции снова занимают граждане России. Местные "герои 2014 года" даже не задвинуты на задний план, а за ненужностью полностью отброшены в политическое забытье – без мандата, без зарплаты, без почета, пишет Радио Свобода.

Эта ситуация сложилась в ноябре-декабре 2018-го, и ее все чаще связывают не с последствиями гибели Александра Захарченко, а с разрушением пророссийского фланга в украинской политике, где анонсированное объединение оппозиции вокруг фигуры Виктора Медведчука с перспективой создания в будущем украинском парламенте мощной единой фракции с треском провалилось. И этот процесс – показатель того, что компромиссов в рамках Минских соглашений в Москве больше никто не ждет.

Портреты больше не нужны

Для донецких слова "У вас пятый год одно и то же!" сродни оскорблению. За пять лет неподконтрольные Украине территории прошли большой путь от мятежных земель, контролируемых скорее вооружёнными бандами, чем регулярными формированиями, до предельно заорганизованных, жестко дисциплинированных и управляемых из России территорий со строгим комендантским часом и отсутствием крупного частного бизнеса – всё стоящее и крупное тут находится под гласным и негласным "внешним управлением".

– Знаешь, они даже убрали портреты погибших! – растерянно говорит источник Радио Свобода из числа технических сотрудников "правительства ДНР".

В его жизни, равно как и в жизни многих людей, сотрудничавших с ДНР, со дня гибели Александра Захарченко произошли большие перемены. Сначала на месте гибели бывшего главы ДНР возле кафе "Сепар" был мемориал, сейчас отовсюду исчезли бумажные портреты Захарченко. Для многих донецких это главный маркер нового донецкого времени.

Кафе "Сепар", где взорвали Захарченко

На первом этаже здания донецкой облгосадминистрации (ДонОГА), которая с 2014 года называется "Домом правительства", слева от лифтов четыре года красовалась стена памяти с цветами, лампадками и бумажными портретами погибших с апреля по август 2014 года. Там были далеко не все, мемориал был отчасти стихийный и скорее передавал дух того времени.

Сейчас этот "дух" убрали, а здание начинает полностью соответствовать своему названию. Лишние "донецкие" министерства переехали или переезжают уже в четвертый центр власти – здание Первого международного банка по улице Университетской, 2. Часть руководства ДНР по-прежнему занимают объект "Алтай" (бывшее финансовое управление облгосадминистрации) и офисный центр на Пушкина, 7б, таинственная управляющая компания "Внешторгсервис" занимает офисы в высотке, нависающей над отелем "Донбасс Палас", а вот "правительство" теперь сидит отдельно.

В Донецке даже закон специальный приняли о переименовании совета министров в "правительство ДНР", вице-премьеров теперь зовут "зампредами", самым скрытным этажом "Дома правительства" являются помещения, занимаемые засекреченным "премьер-министром ДНР" Александром Ананченко.

Про Ананченко по-прежнему известно только то, что у него есть высшее образование, фотографировать главу правительства ДНР запрещено, его личная охрана, в которой нет ни одного местного, беспрепятственно допускает на его половину этажа только "зампредов" – Игоря Мартынова и Владимира Антонова, на официальном сайте "правительства" фотографии Ананченко тоже нет.

При Захарченко "совет министров" не собирался почти год, он возглавлял в ДНР сразу всё, и отдельного центра управления в виде "правительства" тут не было. Сейчас большинство потоков и полномочий сконцентрировано как раз под приехавшим из России малоизвестным управленцем Александром Ананченко. Правительство "ДНР", по словам источников РС в Москве, является креатурой вице-премьера Дмитрия Козака, "политическое направление" по-прежнему курирует помощник Владимира Путина Владислав Сурков, но само это "политическое поле" в Донецке теперь сужено до предела – под новым главой "ДНР" Денисом Пушилиным нет никаких вооруженных формирований и экономических активов, по сути его роль сводится к чисто представительской.

Александр Ходаковский

Еще год назад картинка в "ДНР" напоминала сложную мозаику. Во-первых, тогда восстановил свое влияние бывший командир бригады "Восток" Александр Ходаковский. Его общественное движение "Патриотические силы Донбасса" никак не было представлено в народном совете, но имело свою сеть ячеек, а Ходаковский громко требовал проведения состязательных выборов и, что очень важно в условиях "ДНР", требовал этого и обличал коррупцию Александра Захарченко совершенно безнаказанно.

Сам Александр Захарченко, во-вторых, создал из ветеранов своего батальона фракцию в парламенте и общественное движение "Оплот Донбасса" и постепенно продвигал главу этой самой фракции, бывшего охранника Александра Костенко как будущего сменщика Дениса Пушилина на место главы "Народного совета". Под Александром Захарченко была и официальная правящая организация "Донецкая республика", куда в обязательном порядке включали всех работников бюджетной сферы.

В-третьих, была организация "Свободный Донбасс" четы Павла и Екатерины Губаревых со своей экономической базой и холдингом из семи СМИ от телеканала до информагентства и бумажной газеты под общим названием "Новороссия".

Наконец, глава относительно запрещенной (в "ДНР" нет политических партий, только общественные движения. – РС) коммунистической партии "ДНР" Борис Литвинов имел, тем не менее, кабинет в "Доме правительства" и в любой момент мог со своей структурой включиться в любую политическую кампанию.

Одним словом, по первой же отмашке все эти относительно автономные движения и организации могли организовать такие показательные состязательные выборы без украинских кандидатов и партий, что у любых наблюдателей ОБСЕ голова бы закружилась.

Что произошло за последние два месяца? Александр Ходаковский живет в России, в Донецк его не пускают. "К сожалению, моим надеждам вернуться до Нового года домой и успеть ещё в этом году увидеть близких не суждено было сбыться", – посетовал он.

Об общественном движении "Оплот Донбасса" напоминает только местами порванный огромный баннер со слоганом: "Нет уз святее товарищества". Сайт движения не обновлялся с октября, три оставшихся в живых наиболее известных члена движения – Александр Тимофеев, Александр Костенко и бывший командир отряда "Легион" Сергей Завдовеев – вне списков депутатов нового народного совета и "ДНР" вообще. Телеканал "Оплот ТВ" стал госпредприятием и теперь управляется как и все остальные СМИ, то есть из министерства информации "ДНР". Никаких квот во власти, никаких следов организации и никакого протеста от людей, воевавших в 2014–2015-м.

Павел Губарев

Павел и Екатерина Губаревы, сейчас решают организационные вопросы в связи с закрытием их телеканала и СМИ. В "Новороссии" большие долги по заработной плате, сотрудники телеканала работали неоформленными как "волонтеры", сложное хозяйство телеканала тоже перевели в ранг госпредприятия и по решению нового правительства теперь закрывают. Общественную организацию "Свободный Донбасс" у Губаревых отжали, в народный совет их не пустили, никаких публичных протестов с их стороны с октября тоже не слышно. Радио Свобода не удалось выяснить, сохранилось ли влияние семьи на сеть супермаркетов "Семерочка" в Донецке, но по крайней мере один источник, близкий к правительству "ДНР", сообщил, что "человек Губаревых" министр связи Виктор Яценко может потерять свое кресло в ближайшие недели.

Бывшему "спикеру народного совета ДНР", коммунисту Борису Литвинову тоже не нашлось места в новом народном совете. Литвинов и его структуры оказали неоценимую услугу организаторам "русской весны" – во время референдума 11 мая 2014 года в комиссиях было много людей Литвинова.

Зато новый народный совет возглавил тоже коммунист – депутат Верховной Рады Украины VII созыва Владимир Бидёвка. Он работал в своей фракции в Киеве вплоть до роспуска парламента Указом Петра Порошенко от 25 августа 2014 года, а затем по истечении полномочий переехал в Донецк. Также отсутствовал в Донецке в самое тяжелое время с июня по октябрь 2014-го нынешний глава "ДНР" Денис Пушилин. Никаких публичных и военных заслуг перед молодой республикой не имеет и самый высокопоставленный чиновник из местных в правительстве – зампред Игорь Мартынов.

Всех местных публичных героев с историей участия в гражданских протестах или военных действиях 2014 года не просто убрали в запас, их совсем удалили из политического поля за ненадобностью.

Все "герои" между тем еще раз продемонстрировали кураторам свою дисциплинированность и бесконфликтность. "Я вообще не понимаю, куда исчез Костенко (депутат, руководитель парламентской фракции "Донецкая Республика". – РС), что сейчас делает Завдовеев (возглавлял "Оплот Донбасса". – РС), на приеме у Антонова (министр "ДНР". – РС), говорят, несколько раз появлялась Екатерина Губарева, закрывала вопросы, но их политическая карьера тут тоже закрылась, все!" – озадаченно говорит РС источник из народного совета "ДНР".

Александр Ходаковский – последний, кто ведет какую-то публичную активность, но и она подчеркнуто лояльна интересам кураторов из России. "Сегодня я подписался под обращением к Владимиру Путину, которое исходило от околокремлёвских кругов, об инициации обмена пленными. Возможно оно не зря появилось именно тогда, когда нужно решать судьбу задержанных моряков. Они же считают себя военнопленными? Вот и обменяем на своих – хватит убивать в тюрьмах наших парней", – написал Ходаковский перед Новым годом о письме, которое подписали вместе с ним и ряд журналистов из российских патриотических кругов.

До команды из "околокремлевских кругов" беспокойство о судьбе "наших парней" в украинских местах заключения было не ко времени и никого публично особо не волновало.

В 2019 год Донецк входит после очередной перетасовки – все выглядит так, что никакой реализации "Минска-2" для Донбасса уже не будет и поэтому строить из местных даже виртуальную "сторону для переговоров с Украиной", держать хотя бы на символических постах людей из Донецка, верящих, как тот же Ходаковский, в отдельный "народ Донбасса" и его особые интересы, стало совсем не нужно.

Активы Захарченко передали под контроль зампредов

Это может говорить как о том, что Донбасс скоро ждет военное обострение, так и о том, что ввиду безнадежной ситуации на внешнеполитическом фронте из Донбасса больше не строят "троянского коня" для Украины, а перешли к строительству пусть и бедноватой, но типичной российской области вроде Псковской.

Национализировали даже "Авоську"

После убийства Александра Захарченко все его наследство полностью перешло под "внешний контроль". "Наталью Захарченко и детей бывшего главы теперь обеспечивает государство согласно принятому закону, а все, что он контролировал, забрали, – поясняет источник РС, близкий к народному совету "ДНР". – Активы Захарченко передали под контроль зампредов. Из ключевого – под Мартыновым теперь Шахтерская птицефабрика, Антонов контролирует оптовую и розничную торговлю топливом".

"У меня еженедельно список переданного под Игоря Мартынова в телефоне пополняется: лакокрасочное предприятие в Горловке, птицефабрика в Шахтерске, поставки металлолома… – перечисляет другой источник. В Донбассе он был управленцем, а теперь живет в Москве. – При этом Александр Тимофеев ("Ташкент") свои экономические позиции сохранил, главная из них – контроль за производством на фабриках в Донецке и Дебальцеве контрафактных сигарет, их сбытом и контрабандой в Россию".

Активы друга и соратника покойного Захарченко Александра Тимофеева довольно публичны – несколько донецких предпринимателей подтвердили Радио Свобода, что местная розничная торговля исправно получает "американские" сигареты и сдает выручку людям "Ташкента". Работает и сеть магазинов "Алкомаркет", через которую сбывают в том числе и продукцию местных водочных заводов, которые тоже связывают с "Ташкентом".

Александр Захарченко и Александр Тимофеев

Окна офиса компании "Внешторгсервис", взявшей под контроль львиную долю промышленности Донбасса, по-прежнему горят даже по ночам. Осенью правительство "ДНР" передало компании под "внешнее управление" Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Но при этом какие-то активы остались и под внешним контролем структуры Александра Ананченко – например, ликвидные шахты имени Засядько и "Комсомолец Донбасса". Кроме того, перед Новым годом депутат народного совета "ДНР" Владислав Бриг сообщил о начале национализации местным правительством сетей магазинов торговых марок "Обжор" и "Авоська". Так что управлять Александру Ананченко еще есть чем.

Но, похоже, и экономическую сферу "ЛДНР" ждет своя революция. Два источника в Москве (один близкий к окружению Дмитрия Козака, другой из бежавших в Москву чиновников "ДНР") и один источник, близкий к правительству "ДНР" в Донецке, утверждают, что готовится переформатирование компании "Внешторгсервис", управляющей всеми крупными промышленными активами "ЛДНР", и удаление от ее управления бывшего украинского олигарха Сергея Курченко. И перемен здесь следует ждать в ближайшие полгода, утверждают они.