Назван город-фаворит для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына 7.01.2019, 12:12

Представители США уже провели там встречу с северокорейскими чиновниками.

Второй по счету саммит президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в столице Вьетнама, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Munhwa Ilbo, передает РБК.

Высокоставленные источники издания в дипломатических кругах утверждают, что представители США уже провели в Ханое встречу с северокорейскими чиновниками, чтобы обсудить возможность проведения переговоров на высшем уровне.

Bloomberg отмечает, что официальные источники не комментируют сообщение Munhwa Ilbo, однако в конце прошлого года Вьетнам посетили глава МИД КНДР Ли Ён Хо и (как сообщала южнокорейская газета JoongAng Ilbo) представитель Госдепартамента США Марк Ламберт. Bloomberg, впрочем, неизвестно были ли они оба в Ханое в одно и то же время.

В декабре 2018 года сообщалось о заинтересованности вьетнамских властей в проведении саммита Трампа и Ким Чен Ына в Ханое. Неназванный источник CNN во властных кругах Южной Кореи тогда рассказывал, что высокопоставленные вьетнамские политики уведомили Сеул о своем интересе к организации встречи.

В начале января 2019 года источники CNN сообщили, что администрация Трампа отправила несколько команд в ряд городов, в том числе в Азии, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для проведения второго саммита США и КНДР. Американские чиновники не рассказали своим северокорейским коллегам о списке мест, поэтому, как отмечает CNN, он может быть расширен в будущем.

Первый саммит Ким Чен Ына и Трампа прошел в июне 2018 года в Сингапуре, по его итогам лидеры США и КНДР подписали декларацию о совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова. В преддверии подготовки этого саммита в качестве места его возможного проведения также назывался Вьетнам.