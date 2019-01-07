Белорусы борются с принудительным трудом в совхозе «Вороновский» 1 7.01.2019, 12:16

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Чиновники стараются запутать общественность.

Гродненское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты рассмотрело перенаправленное из Гродненского облисполкома заявление правозащитника «Весны» Валентина Стефановича по фактам привлечения к принудительному труду сотрудников различных предприятий для уборки урожая в совхозе «Вороновский», сообщает сайт ПЦ «Весна».

До этого заявление правозащитника, направленное в Прокуратуру Вороновского района, было перенаправлено в Гродненский облисполком, а ответ Валентину Стефановичу пришел из Вороновского райисполкома, который, конечно, не усмотрел никаких нарушений.

Интересно то, что как правило из райисполкомов и поступают распоряжения в различные районные организации и предприятия о выделении в обязательном порядке работников в помощь на уборку урожая совхозам.

Тогда правозащитник обратился в Гродненский областной исполнительный комитет, который просил рассмотреть его заявление по существу, указать председателю Вороновского райисполкома Николаю Розуму на необходимость неукоснительного выполнения требований законодательства об обращении граждан при рассмотрении их заявлений и обращений. А при установлении фактов нарушения действующего законодательства принять меры к восстановлению нарушенных прав граждан и привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

Однако, госорган "заморачиваться" не стал и "спихнул" ответственность на областное управление по труду. Начальник управления Николай Ленко из всего заявления усмотрел, что правозащитник обращается в интересах граждан, задействованных совхозом «Вороновский» в сельскохозяйственных работах.

В своем ответе он ссылается на п. 3 ст. 4 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц»: представители заявителей осуществляют свои полномочия на основании законодательства, либо актов уполномоченных государственных органов, либо доверенности.

«Пунктом 6 статьи 12 Закона предусмотрено, что к письменным обращениям, подаваемым представителями заявителей, должны прилагаться документы, подтверждающие их полномочия. Свои полномочия на представление интересов граждан вы не подтверждаете.

Отсутствие документов, подтверждающих полномочия может являться основанием для оставления обращения без рассмотрения по существу», - пишет начальник управления.

При этом Николай Ленко опускает тот факт, что ст. 1 Закона определяет заявление, как «ходатайство о содействии в реализации прав, свобод и (или) законных интересов заявителя, не связанное с их нарушением, а также сообщение о нарушении актов законодательства, недостатках в работе государственных органов, иных организаций (должностных лиц) (далее, если не определено иное, – организация), индивидуальных предпринимателей». А Валентин Стефанович обращался в госорганы именно с заявлением о нарушении законодательства, а не обращением в интересах граждан.

Кроме того, областное управление по труду пришло к выводу, что заявление правозащитника не содержит конкретные и достоверные факты о нарушении совхозом «Вороновский» законодательства о труде.

«Изложенные доводы, основаны на предположении о совершении данной организацией административного правонарушения, которые не могут служить поводами к началу административного процесса», - подчеркивается в ответе.

Однако, Валентин Стефанович и не ссылался на факты административного правонарушения со стороны совхоза «Вороновский», а указывал на факты привлечения работников различных предприятий к принудительному труду без подписания письменного соглашения работника о переводе (согласно ст. 30 Трудового кодекса - единственно возможному направлению нанимателем работника для выполнения работы по другой специальности, квалификации, профессии, должности по сравнению с работой обусловленной трудовым договором, в том числе работы у другого нанимателя и в другой местности).

В данном случае, именно наличие таких соглашений между работниками и нанимателями РУП ЖКХ, Переганцевского центра культуры, Вороновской средней школы и Переганцевской средней школы, Территориального центра социального обслуживания населения просил проверить Валентин Стефанович. А также провести проверку по фактам нарушения действующего законодательства, допущенных руководством указанных предприятий при направлении работников на исполнение сельхозработ, не обусловленных условиями трудового договора у другого нанимателя, провести с ними, а также должностными лицами Вороновского райисполкома профилактическую беседу и довести до их ведома нормы действующего трудового и иного законодательства в целях недопущения подобных нарушений законности в будущем.

Но воз и ныне там.

На принудительный труд, который в Беларуси носит системный характер, правозащитники указывали и в Годовом отчете о ситуации с правами человека в Беларуси:

«Отдельным видом принудительного труда, традиционно применяемым в Беларуси, является привлечение распоряжениями местных исполнительных органов работников государственных предприятий, учреждений (в том числе и учебных), студентов и учащихся высших и средних учебных заведений к уборке сельхозпродукции на полях сельхозпредприятий. Распоряжения местных (областных и районных) исполкомов о направлении работников на уборку 22 сельхозпродукции руководителями предприятий носят обязательный для исполнения характер. При этом направление самих работников на такие работы, как правило, никак не оформляется либо оформляется с нарушением требований действующего трудового законодательства.

Все обращения ПЦ «Весна» в органы прокуратуры и вышестоящие органы власти с просьбой проведения проверок информации о направлении работников предприятий на предмет добровольности их участия в таких работах были безрезультатны. Прокуратуры отказывались проводить прокурорские проверки и пересылали обращения в другие инстанции, а исполкомы не проводили проверки по существу».