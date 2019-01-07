США сохранят в Сирии военную базу, вызывающую раздражение у России 1 7.01.2019, 12:19

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База расположена на юге страны.

Соединенные Штаты оставят часть военного контингента в Сирии на неопределенный срок, несмотря на недавнее решение президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники в Пентагоне. По данным телеканала, речь идет о расположенной на юге страны военной базе в Эт-Танф, против которой выступает Россия, пишет newsader.com.

Как сообщается, те военнослужащие, которые покинут САР, отправятся в соседний Ирак.

Сам глава Белого дома, который еще недавно заявлял о "немедленном" выводе войск из Сирии, на фоне критики со стороны ряда чиновников внезапно объявил о том, что процесс вывода замедляется.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что сохранение американской базы в Эт-Танф необходимо для борьбы с остатками группировки "Исламское государство".

Болтон предупредил сирийское правительство, что оно не должно воспринимать вывод американского контингента из Сирии как сигнал о возможности применять химическое оружие.

В ходе визита в Турцию и Израиль Болтон сказал, что будет добиваться от Анкары гарантий безопасности курдов на севере Сирии.

После заявления Трампа о выводе войск, сделанного 19 декабря, американские чиновники сообщили, что войскам дан приказ в течение 30 дней покинуть Сирию. Однако в накануне американский лидер сказал журналистам: "Да, мы собираемся вывести наши войска, но я никогда не говорил, что мы сделаем это так быстро. Мы уходим из Сирии, но мы не выйдем оттуда окончательно до тех пор, пока не уничтожим ИГ".