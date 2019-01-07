«Попал в ДТП – а работодатель не оплачивает больничный» 1 7.01.2019, 12:32

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Белорус рассказал о нестандартной ситуации.

Читатель издания abw.by спрашивает, правомерно ли его работодатель не оплачивает ему больничный, на котором он был вынужден находиться по причине ДТП.

Иван: "Прошу вашего совета или разъяснения. В сентябре 2018 года я попал в ДТП: во время движения на мотоцикле Suzuki GSX R600 из Несвижа в Столбцы столкнулся с автомобилем Mersedes-Benz C200, который изначально стоял на правой обочине дороги с включенным правым сигналом поворота. Где-то метров за 30-40 до столкновения водитель автомобиля включил левый поворот и начал движение. Я ехал ближе к разделительной линии со скоростью около 90. Автомобиль стал разворачиваться на дороге, а я соответственно ушел влево, пытаясь предотвратить аварию. Произошло столкновение с этим автомобилем на встречной полосе движения возле обочины. Мотоцикл ударился в переднее левое колесо автомобиля, меня выбросило в поле. Я получил тройной перелом правой бедренной кости и фаланг пальцев (безымянных и мизинцев) обеих рук. Сейчас возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Я работаю в частной коммерческой организации. В объяснительной по факту травмы на работе указал, что получил перелом в результате ДТП. Два больничных листа я уже предоставил в бухгалтерию, но мне их не оплатили. Сказали, что оплатят по результатам следствия, если я не буду виновен в ДТП. Есть ли основания у организации не оплачивать мне больничный?"

Вопросы, касающиеся оплаты больничных листов нанимателем работнику, регулируются Положением о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь №569 от 28.06.2013. Чтобы разъяснить читателю особенности таких выплат в результате ДТП, разобьем ситуацию на две части.

Часть 1. Вы признаны потерпевшим в ДТП

В таком случае больничный лист будет оплачен. Это может произойти не сразу, поскольку работодатель должен создать на предприятии комиссию, которая запросит из ГАИ сведения о ДТП и его участниках, а уже после произведет выплаты. В течение трех дней организация уведомляет о таких выплатах Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), поскольку тот со своей стороны имеет право выставить встречный счет причинителю вреда (виновнику ДТП).

10. Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания или травмы назначается на весь период временной нетрудоспособности до дня ее восстановления или установления инвалидности, но не более чем на 120 календарных дней непрерывно либо не более чем на 150 календарных дней с перерывами за последние 12 месяцев при повторных случаях временной нетрудоспособности в связи с одним либо родственными заболеваниями или травмой.

Часть 2. Вы признаны виновником ДТП

В этом случае, откровенно говоря, не повезет. Как сообщил Иван, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, а Положение гласит:

9. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается:

9.2. в случае, если временная нетрудоспособность наступила в связи с травмой, полученной при совершении преступления...

Поэтому комиссия, созданная работодателем, будет тщательно выяснять все обстоятельства получения работником травмы. Решающую роль здесь сыграет решение суда, который в итоге установит виновность или невиновность лица.

Если же в результате ДТП будут и другие пострадавшие, то ФСЗН имеет полное право в течение трех лет потребовать от виновника возместить расходы по выплате таким пострадавшим пособий по временной нетрудоспособности (регресс).

Для начала ФСЗН уведомит виновника о необходимости в течение 10 дней добровольно уплатить требуемые деньги, а при отказе их взыщут через суд.

Скрыть получится?

Если же работник решит "утаить" последствия ДТП, скажет работодателю, что получил травму "в быту", и ему оплатят больничный лист, что тогда? А тут нужно понимать, что ФСЗН такие вещи контролирует. Если правда всплывет, придется все вернуть до копейки. При этом могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Так что в случае с нашим читателем работодатель все сделал верно: он просто ждет результатов расследования уголовного дела, после чего примет решение о выплате пособия.