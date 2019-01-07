Томос об автокефалии внесли в собор Святой Софии в Киеве: прямая трансляция
- 7.01.2019, 12:36
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Глава ПЦУ Епифаний проводит литургию в соборе.
7 января предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний проводит божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве, сообщает gordonua.com.
Томос об автокефалии ПЦУ уже торжественно занесли в храм, в церкви находится президент Украины Петр Порошенко.
Трансляцию ведет "Радіо Свобода" в YouTube. После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской, где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00.