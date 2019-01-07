Как праздновали Рождество наши предки? 7.01.2019, 12:43

Рождество – один из самых красивых и торжественных праздников, не только религиозных, но и семейных.

Как отмечали Рождество наши предки и какие традиции и обычаи этого зимнего праздника сохранились до наших дней, разбирался портал "Интерфакс".

Рождество – один из самых красивых и торжественных праздников, не только религиозных, но и семейных. Его предваряет Сочельник. В разных регионах Беларуси день накануне Рождества называется по-разному: "сачэўнік" в Могилевской и Витебской областях, "куцця" в Гродненской, "каляда" в Брестской. 6 января предписано соблюдать строгий пост, который заканчивается с появлением первой звезды на небе.

Хозяйка дома должна позаботиться о том, чтобы ужин в Сочельник был щедрым, но постным и состоял из 12 блюд – в честь двенадцати апостолов. Главное угощение – кутья. Готовить ее желательно супруге главы семейства: собственноручно отобрать зерно, перебрать, помыть, сварить, остудить и подать на стол. В давние времена главное ритуальное блюдо варили из очищенных зерен ячменя. Компанию кутье могут составить блины, сельдь, рыба с растительным маслом, квашеная капуста, моченые яблоки. Наши предки готовили также овсяный кисель, квас с грибами, взвар – компот из сушеных яблок и груш. За столом по традиции собирается вся семья.

Встречать Рождество следует в праздничной новой одежде светлых тонов, любая работа под запретом. В доме должно быть тщательно убрано – это сулит порядок и чистоту в жилище в ближайшие 12 месяцев. Самая главная рождественская служба начинается в полночь. После литургии верующие садятся за праздничный стол и разговляются, в том числе мясными блюдами. На белую скатерть кладут немного сена в напоминание о том, что Иисус Христос был рожден в пещере, служившей хлевом для скота. В центре стола зажигают свечу – символ Вифлеемской звезды, которая указывала волхвам путь к тому месту, где находилась Богородица с Младенцем Иисусом.

Наши предки верили, что в рождественскую ночь "открываются небеса", и поэтому обращались к Богу с самыми сокровенными просьбами – об исцелении, помиловании грехов, ниспослании успехов. Девушки гадали на суженого. Семейные пары, страдающие бесплодием, зажигали свечу, которая должна была гореть до утра, и просили Деву Марию подарить им ребенка.

Вечером 7 января по деревням ходили колядующие – в вывернутых наизнанку кожухах и масках животных (козы, медведя, коня, журавля и др.). Ряженые, символизировавшие души предков, заходили в каждый дом и пели здравицы в честь хозяев, а также желали благополучия, хорошего урожая. Восьмиконечная звезда колядующих (сито с прикрепленными к нему 8 лучами из цветной бумаги) – еще один символ Вифлеемской звезды. Хозяева старались щедро одарить гостей, чтобы обеспечить себе удачу и процветание.