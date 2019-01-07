Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной, а не бетонной 1 7.01.2019, 12:59

Президент США обещал построить стену еще во время своей предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что стена, которую он рассчитывает построить на границе с Мексикой, будет из стали, а не из бетона, пишет "Новое время".

Он объяснил, что "так будет надежнее".

"Мы теперь планируем построить стену из стали, а не из бетона. Так будет надежнее и менее заметно. Отличное решение, и произведено в США", - написал Трамп.

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.