Геннадий Федынич: Выходные дни при домашней химии – хуже тюрьмы 7.01.2019, 13:11

Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП четыре раза в месяц должен ходить отмечаться в милицию.

Советник-консультант, лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал praca-by.info о режиме «домашней химии», который ему установил Центральный РОВД Минска 4 января 2019 года.

- Ежедневно с 19 часов до 6 утра я должен находиться дома. Вообще установлен довольно жесткий режим, особенно в выходные и праздничные дни – вообще запрещен выход из квартиры. Осталась только одна достопримечательность, которую можно посетить вне квартиры, - лестничная площадка. Даже выходить из подъезда покурить запрещено – это уже считается не придомовой территорией. Хотя вопросов лично у меня больше, чем ответов.

После посещения Центрального РОВД у меня осталась масса вопросов относительно ненормированного рабочего времени, командировок; выезды на дачу, чтобы помощь теще по хозяйству, даже не подлежат обсуждению. Даже в тюрьмах заключенных выводят на прогулку, а выходные дни при домашней химии – хуже тюрьмы.

Естественно, все ограничения плюс возможные проверки в любое время суток (участковый, охрана, ОМОН) создают невыносимую атмосферу.

Кроме того, четыре раза в месяц, по средам, я должен ходить отмечаться в милицию.

- Почему вам установили время нахождения в квартире с 19 до 6 часов?

- Я задавал такой вопрос в милиции. Мне ответили: с работы домой доберетесь за час. Самое интересное, что на посещение магазинов, лечебных учреждений мне установили график по будним дням – с 12 до 14 часов. А как мне работать? Какой наниматель мне будет оплачивать мои хождения в рабочее время? А если мне выдан талончик на 17 часов?

- Ваши трудовые обязанности предполагают выезд в командировки. Как здесь выглядит ситуация?

- Думаю, ситуацию прояснит первая командировка. Вопрос о командировках, из которых невозможно вернуться в течение дня, даже не обсуждался: в милиции сказали, что это нереально. Что касается командировок в течение дня, то как встречаться с людьми в рабочее время?

Море вопросов. Мы будем анализировать и законодательство, и будем регулярно давать запросы с требованием письменных ответов – аргументированных и обоснованных. Только когда начнешь работать в новых условиях, только тогда наработается определенная практика.

- А гости могут приходить к вам?

- Гости могут приходить. Но остается открытым другой вопрос: в случае прихода тех гостей, которых я не ожидаю. Какой документ они должны оставить после того, как убедятся, что я нахожусь в квартире и соблюдаю режим? Превратить мою квартиру в проходной двор (когда захотели, пришли, посмотрели, ушли), тоже незаконно, я считаю, каждая проверка должна оставить после себя соответствующий документ (протокол).

Естественно, мы как работали, так и будем работать с зарубежными партнерами. Ждем от них известий, как они собираются участвовать в Европейских играх в Минске.

Второго фигуранта уголовного Дела профсоюзов Игоря Комлика еще 19 декабря 2018 года специалист УИИ Фрунзенского района Минска Бычкова ознакомила с условиями отбывания ограничения свободы.

9 ноября Минский горсуд под председательством Сергея Хрипача оставил в силе приговор по Делу профсоюзов. Суд признал лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными в нарушении ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) и приговорил каждого к 4 годам «домашней химии» с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет.