Вера Лапко вышла в 1/8 финала турнира в Австралии 1 7.01.2019, 13:17

Белорусская теннисистка одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.

Белорусская теннисистка Вера Лапко в матче 1/16 финала турнира в Хобарте (призовой фонд — 226 750 долларов) обыграла Анастасию Павлюченкову из России (6:3, 3:6, 6:3), пишет «Прессбол».

Вера Лапко (63 ВTA, Беларусь) — Анастасия Павлюченкова (42 ВTA, Россия, 5) — 6:3, 3:6, 6:3

В матче 1/8 финала турнира в Хобарте белоруска встретится с украинкой Даяной Ястремской (59 ВTA). Поединок пройдет 10 января.