Мустафа Джемилев: Томос укрепляет независимость Украины 7.01.2019, 13:26

Мустафа Джемилев

Фото: un.org

Пройдут столетия, но этот день и событие и тогда будут указаны в учебниках.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей во время церемонии в Стамбуле подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины. Документ вручили предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию 6 января, сообщает «Крым.Реалии».

Процесс получения автокефалии – то есть независимости Украинской церкви – начался в 2018 году. Первым значимым событием в церковной жизни Украины стало решение Синода Вселенского патриархата от 11 октября 2018 года. В документе сказано удовлетворить ходатайства об апелляции Филарета (Денисенко), Макария (Малетича) и их последователей, объявленных РПЦ раскольниками. Это означает, что эти иерархи и возглавляемые ими церкви официально были признаны каноническими, то есть легитимными с точки зрения церковного права.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор всех украинских православных юрисдикций для создания единой украинской поместной православной церкви. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания. Подписание томоса об автокефалии, в свою очередь, означает дарование Православной украинской церкви высшей степени церковной независимости.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев отмечает, что это событие – знаковое не только для православных христиан, но и для всего народа Украины.

«Это акт, который укрепляет независимость Украины. Разорваны узы, которые были навязаны Украине Российской империей более 400 лет назад. Пройдут столетия, но этот день и событие и тогда будут указаны в учебниках. Это огромная победа и плод усилий очень многих людей», – подчеркнул он.

По словам Джемилева, усилия по обретению украинской церковью независимости предпринимались с первых дней независимости страны, но лишь после начала войны и оккупации Россией части украинских территорий стала окончательна видна необходимость автокефалии.

«Мы поднимали этот вопрос в наших беседах с Вселенским патриархом Варфоломеем еще в 90-е годы, но в тот период Константинополь еще не решался портить отношения с Москвой. При этом Россия яростно сопротивлялась предоставлению автокефалии, прибегая и к попыткам подкупа, и к другим уловкам», – говорит крымскотатарский лидер.

Мустафа Джемилев отмечает, что политика будет влиять на церковные отношения и впредь.

«Сербская православная церковь, к примеру, постоянно следует в фарватере Москвы, и поэтому пока не признает украинскую автокефалию. Что касается отношений Православной церкви Украины с другими церквями и конфессиями внутри страны – конечно, католики не станут православными. Однако между церквями будут отношения партнерства и взаимоуважения. Сложности могут возникнуть с церквями Московского патриархата, но, по поступающей информации, некоторые приходы уже перешли в ПЦУ. Я думаю, этот процесс будет продолжаться», – предполагает он.

Что касается религиозной ситуации в Крыму, Мустафа Джемилев отмечает, что существующие там церкви в прошлом Киевского патриархата УПЦ, а ныне – ПЦУ, выстоят, несмотря на давление.

«Пока продолжается оккупация, будут продолжаться преследования украинской церкви. Даже при независимой Украине, еще до оккупации, УПЦ КП находилась на положении изгоя. Митрополит Лазарь называл ее «еретической» церковью, и когда создавалось объединение с участием всех конфессий, он категорически отказался принимать туда УПЦ КП. Тогда, по решению Меджлиса, муфтият Крыма тоже не вошел в эту структуру. Сейчас Русская православная церковь уже не может ссылаться на «неканоничность» ПЦУ, но она будет создавать препятствия в ее деятельности», – подытожил крымскотатарский лидер.

«Сейчас мы можем совершать богослужения не только во внутреннем церковном пространстве Украины, но и имеем выход в православный мир», – пояснил Крым.Реалии священник Православной церкви Украины иеромонах Меркурий (Скороход).

«Предоставление церкви независимости означает, что «каждый народ имеет право знать своего первого епископа», как и предусмотрено апостольскими канонами. К тому же, это означает независимость от политического влияния России, осуществляемого через церковь. Вспомним, Владимир Путин в свое время говорил, что оружие Москвы – это ядерный щит и Русская православная церковь. Томос дает нам возможность восстановления исторической справедливости и возрождения поместной церкви, существовавшей со времени крещения Владимира. Многие поколения рождались, умирали и проливали кровь для того, чтобы стать свидетелями этих событий, а мы сегодня – их свидетели и непосредственные участники», – отмечает он.

Отец Меркурий также считает, что число приходов Московского патриархата, переходящих во вновь созданную украинскую церковь, будет увеличиваться:

«Если раньше священники Московского патриархата манипулировали риторикой о «неканоничности», сейчас они не могут ее использовать, и это открывает новые возможности, особенно для верующих из приходов Западной Украины. Я думаю, потенциал для перехода будет достаточно высок, поскольку многие священники и прихожане в свете сегодняшних событий видят, как Россия относится к Украине и ее народу. Я помню, в середине 90-х годов Вселенский патриарх предоставил независимость Эстонской церкви. Тогда из 900 храмов только около двухсот выбрали независимую церковь, а остальные остались в юрисдикции России. Но уже лет через семь пропорции изменились с точностью до наоборот, и большинство храмов относилось уже к Эстонской церкви».

С иеромонахом Меркурием солидарен и россиянин, сопредседатель общественно-политического клуба «Новая ортодоксия» Дмитрий Пахомов (он является прихожанином Русской православной церкви).

«Томос об автокефалии – это решение Константинопольской Матери-Церкви о том, что ее составная часть получает статус полностью независимой церкви. Автокефалия означает высшую степень церковной независимости. Самый больной вопрос – то, как будут складываться дальнейшие отношения ПЦУ с Московским патриархатом.

Вечером 15 декабря глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) объявил, что митрополиты Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко), принявшие участие в Объединительном соборе автокефальной Церкви в Киеве, «больше не значатся в диптихе канонических епископов Украины». Фактически это означает их отправку под запрет. Но митрополиты Симеон и Александр обратились с апелляцией к Константинопольскому патриарху, и он снял данные прещения – оба иерарха были восстановлены в служении.

Это показывает, насколько сложными будут отношения двух церквей. Процесс объединения фактически еще не закончен. Я думаю, на это потребуется несколько лет, но объединение в конечном итоге произойдет», – отмечает Пахомов.

По словам эксперта, значительная часть поместных православных церквей признает новосозданную Православную церковь Украины.

«Греческая, Кипрская церковь, Румынский и Иерусалимский патриархаты, Грузинская православная церковь признают действия Константинополя в отношении Украины. Часть церквей, близких к Москве, не признают ПЦУ, что неизбежно вызовет раскол в православном мире. Но, несмотря на эти трудности, процесс создания поместной украинской церкви необратим, и для украинского народа он означает полноценную независимость», – подытожил Дмитрий Пахомов.