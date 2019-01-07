Константин Боровой: Отбросьте иллюзии, что Лукашенко борется за независимость Беларуси 8 7.01.2019, 13:40

3,359

Константин Боровой

Диктатор существует только благодаря тому, что существует режим Путина.

Об этом в «Фейсбуке» заявил российский оппозиционер Константин Боровой:

- Вы уверены, что Лукашенко собирается отбиваться от «русского мира»? Его власть сегодня существует и подпитывается исключительно благодаря России. В Беларуси нет современной экономики.

Белорусские трактора покупают только в России, даже не покупают, а их навязывают. Авторитарный режим Лукашенко существует только благодаря тому, что существует авторитарный режим Путина.

Как только это финансирование прекратится - прекратится и режим Лукашенко. А я подозреваю, что это может закончится судебным процессом: захват и незаконное удержание власти, коррупция, политические репрессии. Лукашенко уже часть «русского мира». Генерал-губернатор Лукашенко назначен в Кремле и финансируется Россией.

Цель всей этой борьбы белорусского диктатора - сохранить личную власть. Нужно выходить из состояния иллюзий, что Лукашенко борется за независимость Беларуси. Он борется за свою позицию полноценного генерал-губернатора.