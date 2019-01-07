закрыть
7 января 2019, понедельник, 14:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Супермаркеты Чехии будут отдавать еду нуждающимся

6
  • 7.01.2019, 13:45
  • 1,141

За выброс еды магазинам грозит крупный штраф.

В Чехии супермаркеты обязаны бесплатно отдавать в благотворительные организации продукты питания, которые по законам ЕС нельзя продавать, однако они безопасны. Речь идет, в том числе, о продуктах в деформированных упаковках или товарах с неправильной маркировкой, cообщает «Немецкая волна».

К такому решению пришел конституционный суд в Брно в среду, 2 января. Решение касается только крупных магазинов, которые занимают площадь более 400 квадратных метров. Чешским супермаркетам, которые не будут следовать этому правилу, грозит штраф до 390 тысяч евро, сообщает еженедельник Spiegel.


популярное за неделю

Мнение

Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў
Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў Уладзімір Някляеў
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан Николай Статкевич
Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко