Супермаркеты Чехии будут отдавать еду нуждающимся 6 7.01.2019, 13:45

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За выброс еды магазинам грозит крупный штраф.

В Чехии супермаркеты обязаны бесплатно отдавать в благотворительные организации продукты питания, которые по законам ЕС нельзя продавать, однако они безопасны. Речь идет, в том числе, о продуктах в деформированных упаковках или товарах с неправильной маркировкой, cообщает «Немецкая волна».

К такому решению пришел конституционный суд в Брно в среду, 2 января. Решение касается только крупных магазинов, которые занимают площадь более 400 квадратных метров. Чешским супермаркетам, которые не будут следовать этому правилу, грозит штраф до 390 тысяч евро, сообщает еженедельник Spiegel.