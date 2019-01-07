Общество, в котором деткам клептократов можно все 1 7.01.2019, 14:07

Владислав Иноземцев

Каждый новый год стремительно сокращает шансы на превращение России в современную страну.

Российский политолог Владислав Иноземцев на Эхе Москвы – об опасном заблужении Владимира Познера.

Сложно пройти мимо опубликованного на сайте крайне странного рассуждения уважаемого Владимира Познера о связи нашего прошлого и настоящего. Автор, если обобщить его тезисы, говорит о том, что «люди [нынешняя российская элита], у которых сформирована тремя поколениями [то есть в СССР] определённая система взглядов, всё время действуют исходя из того менталитета, который у них есть», и поэтому только уход последнего советского поколения может изменить нашу страну.

Я уверен: несмотря на видимую логичность данного подхода, он совершенно ошибочен (вопрос о его осознанной лживости оставим за скобками). Прежде всего бросается в глаза несоответствие «системы взглядов» советского человека и современной российской верхушки. Клептократические наклонности, заметные сегодня в ней практически у каждого, никак не были элементом советских ценностей (что, кстати, отмечает и сам автор, вспоминая сцену из «Золотого телёнка»).

Кроме того, очевидна натяжка в утверждении о том, что система, продуцировавшая пионеров и комсомольцев, неминуемо должна породить нынешнее руководство страны: если следовать этой логике, сложно объяснить, например, почему Германия, в конце XIX века самая образованная страна Европы, через сорок лет управлялась гитлеровским отродьем и сходила с ума по нацистским идеям.

И, наконец, автор упускает из вида одну исключительно важную сегодня деталь: он de facto категорически отказывается признавать, что может существовать нечто, что лежит за пределами дихотомиии «советскости» и «нормальности».

Между тем, мне кажется, ситуация в современной России кардинально отличается от описываемой.

Автор предпринимает фантастическую по смелости подмену понятий. «Советскость», которую он хочет изобразить как порок российской элиты, на самом деле является пороком низших слоёв общества. Это они в последние годы были готовы радоваться прибавке к зарплате и не участвовать в политике; это они верят в «злокозненность» Запада, не побывав там ни разу; это они томно сидят по домам в ответ на повышение пенсионного возраста, готовясь «затягивать пояса», как их деды делали это, по разнарядке покупая сталинские облигации на восстановление народного хозяйства.

Советская покорность народа является намного более серьёзной причиной приближающейся катастрофы, чем «советскость» элиты, и, мне кажется, переход от этой покорности к какому-то новому состоянию общества (если он вообще произойдёт) невозможен без революции, в позитивном характере которой так сомневается Владимир Познер (будем надеяться, что лично он успеет оказаться в безопасном месте, если она случится).

Однако важнее другое. Наивные рассуждения о «советскости» российской правящей верхушки имеют своим следствием оболванивание граждан, так как уводят внимание от реальной сущности режима. На деле мы быстро возвращаемся в не до конца уничтоженный советской эпохой российский феодализм, где богатства страны успешно делятся теми же классами, что и прежде – формирующейся «военной аристократией», крупными «купцами» и «примкнувшей к ним» поповщиной.

Современная Россия – не Советский Союз с его идеологически «заточенной» политикой; это «захваченное государство (captured state)», управляемое узкой группой лиц, кооптация в которую в первые десятилетия происходила на основе личной преданности вождю и той или иной меры «замазанности» в делах всей клики в целом.

Однако сейчас интересы правящей группы вызывают совершенно новый тренд. В отличие от советской идеологической диктатуры, феодальный строй требует наследственной легитимации. И как раз сегодня мы присутствуем при выстраивании наследственного кастового общества.

Общества, в котором деткам клептократов можно всё. Общества, в котором компенсация на гибель ФСБшника в дорожной аварии в 10-30 раз превышает подачку, которая власть бросает погибшему в каком-нибудь пожаре в далёкой провинции смерду (почитайте «Русскую правду» – она ныне куда актуальнее российской Конституции).

Общества, в котором дети элиты, на которых по странной наивности надеется автор, никогда не станут движущей силой изменения системы, а дети большинства населения постепенно вернутся к лакейству, которым в России было почётно заниматься сотни лет (если не уедут в более нормальные страны, как в своё время к его чести делал и Владимир Познер).

На мой взгляд, каждый новый год в наших условиях не увеличивает, а стремительно сокращает шансы на превращение России в современную страну. Не понимать этого – значит работать на упрочение существующего режима. И если такая работа теперь делается уже искренне, а не за деньги, то это лишь повод для новой волны пессимизма.